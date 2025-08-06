Беженка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ Жительница Курской области рассказала о встрече с убившим ее соседку бойцом ВСУ

Жительница приграничной Малой Локни 70-летняя Валентина Ушкалова рассказала для Lenta.ru, как столкнулась с украинскими военными, вторгшимися в Курскую область. Один из солдат подразделения, как заявил их командир, ранее убил ее соседку.

Ушкалова находилась дома, когда бойцы ВСУ обстреляли здание и убили ее собаку. Несколько военных с синими повязками вошли внутрь. Они не тронули женщину, а попросили воды. Женщина предложила им квас.

После того как напиток был выпит, командир указал на одного из солдат. Военный заявил, что он «вчера вашу соседку убил».

Вы же клялись женщин не трогать! — воскликнула Ушкалова.

В ответ офицер назвал подчиненного контуженным. Он также признался, что сам бы ему «голову открутил». Позже командир ВСУ приказал Валентине убрать тело убитой соседки со двора, чтобы его не растащили собаки. Женщина отказалась, но под угрозами расправы была вынуждена вместе с офицером оттащить труп в баню.

Украинский дрон-камикадзе стал причиной гибели мирных жителей в Дзержинске (ДНР), рассказал ранее беженец Сергей Малый. По его словам, в результате удара по дому погибли его соседи — мать и сын. Беженец подчеркнул, что Дзержинск и до этого подвергался регулярным и целенаправленным атакам со стороны ВСУ.