«Им по барабану»: беженец рассказал о бесчинствах ВСУ в Дзержинске

«Им по барабану»: беженец рассказал о бесчинствах ВСУ в Дзержинске Беженец Малый: дрон ВСУ сжег мать и сына в доме в Дзержинске

Украинский дрон-камикадзе стал причиной гибели мирных жителей в Дзержинске (ДНР), рассказал РИА Новости беженец Сергей Малый. По его словам, в результате удара по дому погибли его соседи — мать и сын.

Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись, — поделился мужчина.

Беженец подчеркнул, что Дзержинск и до этого подвергался регулярным и целенаправленным атакам со стороны ВСУ. Его собственный дом также был практически полностью разрушен ударами украинских дронов.

Малый обвинил украинских военных в ощущении полной безнаказанности. По словам беженца, для ВСУ такие удары сродни компьютерной игре без последствий, а местных жителей они презрительно называют «ждунами» и «сепаратистами».

Напомним, Дзержинск до недавнего времени был укрепрайоном ВСУ, откуда велись обстрелы Горловки. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении города 7 февраля.

Ранее сообщалось, что трое человек, в том числе 14-летний подросток, попали под удар беспилотника ВСУ в населенном пункте Верхняя Криница, расположенном в Запорожской области, получив ранения. Как сообщили представители регионального Минздрава, мальчик и двое его родителей были доставлены в местную больницу.