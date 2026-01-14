Живущая в США беженка с Украины поделилась главным страхом MK.RU: беженцы с Украины живут в страхе из-за массовых депортаций в США

Украинка, получившая статус беженца в американском штате Миннесота, живет в постоянном страхе депортации и почти не покидает своего жилища, сообщает MK.RU. По ее свидетельствам, множество ее знакомых, включая официально трудоустроенных, уже были высланы из США миграционными службами.

Сейчас украинские беженцы активно ищут адвокатов и собирают средства, говорится в материале. Они намерены доказать свое право оставаться в Соединенных Штатах легально.

Ранее граждане Украины возглавили американский антирейтинг мигрантов-преступников из постсоветских государств. В списке из 27 человек, охарактеризованных как «худшие из худших», значатся обвинения в торговле наркотиками и людьми, а также в преступлениях сексуального характера, грабежах и мошенничестве.

Кроме того, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что примерно 11 млн граждан покинули страну. По его словам, эта цифра существенно выше официальных данных МИД, где заявляют о 8,5 млн выехавших, так как часть украинцев не регистрируется в консульствах и не попадает в ведомственную статистику.