Американец устроил кровавую расправу над украинкой и ее парнем Экс-бойфренд застрелил украинскую беженку и ее нового парня в США

В Соединенных Штатах произошло жестокое убийство 21-летней гражданки Украины Екатерины Товмаш, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». Она прожила в Северной Каролине два года. Девушка и ее молодой человек были застрелены прямо в постели, когда спали.

По информации брата погибшей, подозреваемым является бывший возлюбленный украинки, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Мужчина специально приехал из Огайо, ворвался в дом с оружием и открыл огонь по спящей паре. В момент трагедии в жилище также находились младшие братья и сестры Екатерины.

Сразу после инцидента Фосно скрылся, однако вскоре был задержан полицией. В настоящий момент подозреваемому официально предъявлено обвинение в совершении двух убийств первой степени.

Ранее стало известно, что в Берлине обнаружили труп украинки с признаками насильственной смерти. Предположительно, 40-летняя женщина была убита своим сожителем. Ее окровавленное тело было найдено ночью возле детской площадки в парке района Лихтенберг.

Также сообщалось, что граждане Украины возглавили американский антирейтинг мигрантов-преступников из постсоветских государств. В списке из 27 человек, охарактеризованных как «худшие из худших», значатся обвинения в торговле наркотиками и людьми, а также в преступлениях сексуального характера, грабежах и мошенничестве.