Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 12:14

Появились первые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru

Момент встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве попал на видео. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как глава государства улыбается американскому дипломату и затем пожимает ему руку.

Иностранный гость тоже улыбается и что-то говорит российскому лидеру. Визит Уиткоффа в РФ проходит в рамках продолжающихся российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это посещение стало уже пятым с начала 2025 года.

Бизнесджет Bombardier Global 7500 с Уиткоффом на борту пересек границу с Россией 6 августа около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран — Норвегии, Швеции и Латвии. В аэропорту Внуково спецпосланника встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Затем они прогулялись по парку «Зарядье».

По мнению западных аналитиков, американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, взбесится, если Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем. По данным источников, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.