Появились первые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Момент встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве попал на видео. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как глава государства улыбается американскому дипломату и затем пожимает ему руку.

Иностранный гость тоже улыбается и что-то говорит российскому лидеру. Визит Уиткоффа в РФ проходит в рамках продолжающихся российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это посещение стало уже пятым с начала 2025 года.

Бизнесджет Bombardier Global 7500 с Уиткоффом на борту пересек границу с Россией 6 августа около 06:11 мск. Во время полета борт заходил в воздушное пространство нескольких стран — Норвегии, Швеции и Латвии. В аэропорту Внуково спецпосланника встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Затем они прогулялись по парку «Зарядье».

По мнению западных аналитиков, американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, взбесится, если Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем. По данным источников, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.