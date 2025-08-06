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06 августа 2025 в 12:27

В Минобороны России раскрыли детали прилета «Гераней» по объектам ВСУ

Минобороны России: БПЛА «Герань-2» поразил объекты ТЦК в Дружковке

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) украинских войск в населенном пункте Дружковка Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что удар был нанесен беспилотником «Герань-2».

«Герань-2» — это российский беспилотный летательный аппарат дальнего действия, разработанный в 2022 году. Он является улучшенной версией БПЛА «Герань-1» и применяется в ходе спецоперации для поражения инфраструктуры, техники и личного состава противника. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем, благодаря характерному звуку его прозвали «мопедом».

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко. По его словам, по расположению штаба, где находился офицер, ударил FPV-дрон. Он добавил, что погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

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