В Минобороны России раскрыли детали прилета «Гераней» по объектам ВСУ Минобороны России: БПЛА «Герань-2» поразил объекты ТЦК в Дружковке

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) украинских войск в населенном пункте Дружковка Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что удар был нанесен беспилотником «Герань-2».

«Герань-2» — это российский беспилотный летательный аппарат дальнего действия, разработанный в 2022 году. Он является улучшенной версией БПЛА «Герань-1» и применяется в ходе спецоперации для поражения инфраструктуры, техники и личного состава противника. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем, благодаря характерному звуку его прозвали «мопедом».

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко. По его словам, по расположению штаба, где находился офицер, ударил FPV-дрон. Он добавил, что погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.