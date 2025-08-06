Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 10:58

Командир ударного подразделения БПЛА ВСУ погиб от дрона

Военкор Татаринов: в зоне СВО убит командир подразделения БПЛА ВСУ Пилипенко

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко, сообщил военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале. По его словам, погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Как отметил военкор, Пилипенко погиб накануне, 5 августа. По расположению штаба, где находился командир, ударил FPV-дрон.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что в ходе боев на Харьковском направлении был ликвидирован полковник Национальной гвардии Украины Богдан Луценко. По его словам, Луценко был старшим инструктором по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега». Вместе с ним погибли подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич. Российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что награжденный Зеленским украинский военнослужащий Иван Мороз был ликвидирован. Он назвал полученную бойцом «побрякушку» черной меткой. Минобороны РФ не комментировало данные сведения.

Россия
СВО
Украина
ликвидации
командиры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.