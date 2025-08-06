Командир ударного подразделения БПЛА ВСУ погиб от дрона

Российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко, сообщил военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале. По его словам, погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Как отметил военкор, Пилипенко погиб накануне, 5 августа. По расположению штаба, где находился командир, ударил FPV-дрон.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что в ходе боев на Харьковском направлении был ликвидирован полковник Национальной гвардии Украины Богдан Луценко. По его словам, Луценко был старшим инструктором по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега». Вместе с ним погибли подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич. Российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что награжденный Зеленским украинский военнослужащий Иван Мороз был ликвидирован. Он назвал полученную бойцом «побрякушку» черной меткой. Минобороны РФ не комментировало данные сведения.