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30 июля 2025 в 13:51

Военкор узнал о ликвидации полковника Нацгвардии Украины Луценко

Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Луценко был ликвидирован

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полковник Национальной гвардии Украины Богдан Луценко был ликвидирован в ходе боев на Харьковском направлении, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, Луценко был старшим инструктором по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега».

Ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Богдан Луценко, занимавший должность старшего инструктора по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега», — говорится в сообщении.

Вместе с Луценко, продолжил Поддубный, были ликвидированы подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич. Он утверждает, что спецподразделение уже не рад попадало под огонь российских войск.

Ранее появилась информация о ликвидации трех женщин, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. По данным источника, речь идет о «валькириях» президента Владимира Зеленского, участницах различных подразделений — медицинского, воздушно-десантного и волонтерского.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что награжденный Зеленским украинский военнослужащий Иван Мороз был ликвидирован. Он назвал полученную бойцом «побрякушку» черной меткой. Минобороны России не комментировало информацию.

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Евгений Поддубный
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