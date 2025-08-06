Момент удара «Герани» по ТЦК в Дружковке попал на видео

Момент удара «Герани» по ТЦК в Дружковке попал на видео

Удар российских военных по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в населенном пункте Дружковка попал на видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ. В операции был задействован беспилотник «Герань-2», передает телеканал «Звезда».

Судя по кадрам, дрон четко и быстро выбрал цель. После этого здание загорелось, в его районе образовался огромный столб черного дыма.

В июле российские военные нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования. Также были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Всего удары нанесли по 133 районам.

До этого член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.