Минобороны России подтвердило удары по украинским ТЦК

Российские военные нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, также были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 133 районам.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, — говорится в официальном сообщении.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.