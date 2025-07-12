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12 июля 2025 в 12:15

Минобороны России подтвердило удары по украинским ТЦК

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, также были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 133 районам.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, — говорится в официальном сообщении.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.

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