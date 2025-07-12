ВС России начали борьбу с насильственной мобилизацией русских на Украине Сенатор Басюк заявил об уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины

Российская армия изменила тактику и начала наносить удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в русскоязычных регионах Украины, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что удары наносятся по местам, где проводится насильственная мобилизация. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы, — отметил он.

Басюк также объяснил, что на Украине людей насильно забирают прямо на улицах и отправляют на фронт, несмотря на их отказ. По его словам, удары по военкоматам с базами данных должны серьезно осложнить такую мобилизацию.

Утром 11 июля сообщалось, что в Одессе на территории завода «Стальканат» было уничтожено подземное управление ТЦК. По данным источников, удар нанесли девять беспилотников «Герань». В городе в это время также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.