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11 июля 2025 в 11:50

Уничтожено подземное управление ТЦК на заводе в Одессе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Одессе на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Штаб-квартиру командования одесского ТЦК, размещенную в переоборудованных под нужды ВСУ помещениях завода, устроили на двух подземных этажах, уточняет источник. В настоящее время эти уровни полностью разрушены, завалены бетонными обломками и перекрытиями.

Удар по зданию ТЦК в Одессе зафиксировали утром 11 июля. По данным украинских СМИ, в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в ночь на 10 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным целям в Киевской области и украинской столице. По его данным, атакам БПЛА подверглись заводы и аэродром. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Одесса
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