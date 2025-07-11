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11 июля 2025 в 11:03

На Украине зафиксировали прилет по зданию одесского военкомата

«Страна.ua»: в Одессе зафиксировали прилет по зданию военкомата

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удар по зданию ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) зафиксировали в Одессе на юге Украины в эту пятницу, 11 июля, сообщает местное издание «Страна.ua». Какие-либо подробности не уточняются. По данным телеканала «Общественное», в Одессе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

В Одессе был прилет по ТЦК, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в ночь на 10 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным целям в Киеве и области. По его данным, атакам БПЛА подверглись заводы и аэродром. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В Сети также появились кадры из Киева после массированного удара с использованием беспилотников в ночь на 10 июля. На них видно, что город затянуло густым дымом. Утверждается, что состояние атмосферы в украинской столице после ночной атаки достигло опасных значений. В воздухе зафиксирована на левобережье.

Украина
Одесса
Одесская область
военкоматы
ТЦК
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