На Украине зафиксировали прилет по зданию одесского военкомата «Страна.ua»: в Одессе зафиксировали прилет по зданию военкомата

Удар по зданию ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) зафиксировали в Одессе на юге Украины в эту пятницу, 11 июля, сообщает местное издание «Страна.ua». Какие-либо подробности не уточняются. По данным телеканала «Общественное», в Одессе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

В Одессе был прилет по ТЦК, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в ночь на 10 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным целям в Киеве и области. По его данным, атакам БПЛА подверглись заводы и аэродром. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В Сети также появились кадры из Киева после массированного удара с использованием беспилотников в ночь на 10 июля. На них видно, что город затянуло густым дымом. Утверждается, что состояние атмосферы в украинской столице после ночной атаки достигло опасных значений. В воздухе зафиксирована на левобережье.