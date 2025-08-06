Украинских женщин выдернули из отпусков, чтобы отправить на передовую Женщины-военнослужащие ВСУ прервали отпуска и отправились в Старицы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе женщины, были вынуждены вернуться из отпусков для усиления позиций ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Отмечается, что все они должны помочь в обороне участка в районе Старицы.

Согласно сообщениям военнослужащих 72-й ОМБр, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих женщин, — сказал источник.

До этого поступали сообщения об активизации авиации ВСУ в Харьковской области. Военный аналитик Андрей Марочко высказал предположение, что учащение авиационных вылетов может быть связано с проведением разведывательных операций украинской стороной в этом регионе.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил о переброске украинских военных подразделений с Днепропетровского направления на Красноармейское. По его данным, командование ВСУ передислоцировало наиболее боеспособные части на участок от села Новогеоргиевка до села Лесное.