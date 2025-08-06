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06 августа 2025 в 11:34

Пленный ВСУ пожаловался на нехватку мужчин на Украине

Пленный Хвостик: из-за мобилизации в ВСУ на Украине некому провести крестный ход

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине из-за насильственной мобилизации осталось мало мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Хвостика. По его словам, в стране даже некому на Пасху провести крестный ход.

Мужики идут, два-три человека. Крестный ход не с кем делать. Последнюю Пасху, которую я служил перед тем, как забрали в армию, у нас женщины все это несли, — посетовал Хвостик.

Мужчина отметил, что с 2014 по 2017 год отбывал наказание за распространение марихуаны. После освобождения стал послушником, а вскоре — старостой.

Соседи по селу сообщили Хвостику о повестке, но на почте ее не оказалось. Тем не менее через полтора месяца за мужчиной пришли из военкомата и назвали его уклонистом. Через день Хвостик оказался в учебном центре. Он утверждает, что после попадания в плен помогал российским военным вести радиоперехваты.

Ранее источник в силовых структурах констатировал, что среди украинских военнослужащих участились случаи сдачи в плен. Предполагается, что это связано с тяжелыми условиями службы и отсутствием перспектив. Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. Ярким примером названа 155-я бригада ВСУ, прошедшая подготовку во Франции.

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