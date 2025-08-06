Секретное оружие России, наступление ВС РФ под Харьковом: что будет дальше

Секретное оружие России, наступление ВС РФ под Харьковом: что будет дальше

Россия сняла мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, чем заставила заерзать на стуле НАТО и страны Запада, эксперты наперебой начали говорить о новом оружии «Осина», которое не имеет аналогов в мире, а силы ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ под Харьковом — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Запреты сняты — тревога НАТО растет

4 августа в России заявили о снятии моратория на развертывание ракет наземного базирования. В МИД РФ объяснили это решение появлением американских наземных ракетных систем соответствующей дальности в различных регионах. Ведомство также напомнило о случаях применения США ракет средней и малой дальности, в том числе использование мобильной пусковой установки Mk70 на учениях в Дании, развертывание комплекса «Тифон» на Филиппинах и испытания ракеты PrSM австралийскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2025.

«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что РФ более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули в ведомстве.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, отмена моратория формирует новую стратегическую реальность. Он также обратился к противникам, заявив, что теперь им придется учитывать изменившиеся условия.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», — подчеркнул Медведев.

По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Россия сняла мораторий из-за угроз со стороны Запада. По его словам, такое решение связано с ростом рисков на европейском театре военных действий и возможным размещением американских ракет «Тайфун» в Германии.

«Изменение баланса сил, подготовка НАТО и Евросоюза к войне с Россией к 2030 году. Соответственно, это не просто слова, это практическая политика», — пояснил Коротченко.

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на Кубе, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев считает, что Россия могла бы переместить свои ракеты на Кубу в ответ на размещение Соединенными Штатами высокоточных авиабомб в Великобритании. Он назвал это место самым предпочтительным для размещения ракет средней и меньшей дальности.

«У нас хорошие отношения с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой. Но первые две страны я бы отмел из-за их географического положения и сложной внутренней ситуации. Куба в этом смысле предпочтительней. Но договориться и провернуть фокус с ракетами гораздо сложнее, чем в начале 1960-х. Хотим ли мы сейчас нового Карибского кризиса?» — заметил эксперт.

Он не исключил, что российские ракеты появятся и в Белоруссии.

«Размещение там можно рассматривать, но совсем не для ударов по Европе. Гипотетическое появление боеприпасов там или в Калининграде — угроза многим интересным объектам за пределами континента», — отметил он.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов уверен, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона укрепит национальный суверенитет союзников Москвы и обеспечит глобальное военное присутствие самой России. Он также добавил, что с началом серийного производства ежегодно будет выпускаться несколько десятков единиц «Орешника».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о возможном размещении ракет на Кубе и в Венесуэле частной точкой зрения отдельных аналитиков. Она напомнила, что развитие международных военных связей — это сфера ответственности военного ведомства России.

«Речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны», — отметила дипломат.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Орешник» наготове — августовский удар близок?

Перенджиев предполагает — отмена моратория говорит о том, что Россия готова нанести удары «Орешником». Он не исключил, что произойти это может уже в августе. Ситуация обострится при передаче Украине немецких авиационных крылатых ракет Taurus.

«Я бы хотел напомнить свой прогноз, что в августе Россия может применить „Орешник“ уже в более массовом порядке, в основном по Украине. Но если Taurus будут переданы Украине или будет нанесен удар Taurus по РФ, то возможно, что будет нанесен удар „Орешником“», — пояснил Перенджиев.

Попадет при этом, по его словам, самой Германии.

«Применение по Украине нерентабельно, так как это оружие массового поражения. Применять его сейчас необходимости нет, но в отношении стран — агрессоров НАТО вполне вероятно», — отметил он.

При этом он допустил, что за пазухой у России может быть вооружение, который по мощности превосходит «Орешник»: «Путин в интервью вместе с Лукашенко сказал, что создано оружие, которое не имеет аналогов в мире. И я думаю, что речь идет уже не только об „Орешнике“. Были заявления, что есть „Осина“, это еще более мощная разработка».

Коротченко считает, что отмена моратория позволит применить «Орешник» по НАТО. Эксперт напомнил, что он несет шесть ядерных боевых блоков индивидуального наведения, каждый по 150 килотонн. Средств перехвата в НАТО и Европе не существует, заметил аналитик. По мнению Коротченко, использован «Орешник» будет при ряде обстоятельств, в их числе попытки военно-морской блокады России или захвата Калининградской области.

«Мы имеем такое оружие. Нам не надо никого пугать, ничем бряцать. Нужно держать палец на кнопке, чтобы супостат знал: как только он перейдет к активным фазам боевых действий против Российской Федерации, мы будем использовать „Орешник“», — заключил Коротченко.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Суматоха в Харькове: грядет бой?

В России активно обсуждают ситуацию в Харьковской области. Так, в настоящее время в Харькове наблюдается концентрация вражеских войск с ротацией профессиональных военных и иностранных наемников, пишет Telegram-канал «Дневник десантника». Не исключено, что город готовится к возможным боям: автомобили массово перекрашиваются в защитные цвета, а из магазинов исчезают продукты, подходящие для сухпайков.

Военный эксперт Андрей Марочко также сообщил, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.

«За последние несколько суток в воздушном пространстве над Харьковской областью зафиксирован всплеск применения украинскими боевиками вертолетов и истребителей. Азимут и дальность воздушных целей говорит о том, что Киев использует авиацию в большей степени для демонстративных действий, поскольку украинские ВКС избегали возможных зон поражения российскими системами ПВО», — сказал Марочко.

На фоне этого город посетил украинский президент Владимир Зеленский. Он признал, что Харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся там подразделения. По словам военкора Александра Коца, своим приездом Зеленский дал хороший знак.

«Сфотографировался у стелы с названием облцентра. Хороший для нас знак: в прошлом после подобных селфи украинские военные оставляли города. Бахмут и Авдеевка не дадут соврать. Зеленский — вообще человек — дурная примета. Чего стоит только его рукопожатие, выкосившее уже целую плеяду мировых лидеров», — написал он.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Политолог Сергей Марков также напомнил, что ранее чиновник всегда публиковал свое фото на фоне стел разных городов, которые потом были взяты армией России. Он привел в пример Бахмут, Мариуполь и Авдеевку.

«И пророссийские, и антироссийские, и нейтральные — они верят примерно одинаково в такие народные поверья. Уверен, после такого фото из Харькова начнется бегство людей, которые боятся боев», — добавил он.

Telegram-канал «Северный ветер» пишет о том, что никакие активных действий ВСУ на Харьковском направлении не предпринимали. Канал не исключил, что сейчас ведется накопление сил с целью вернуть утраченные позиции в Синельниковском лесу и Волчанске, а также восстановить маршруты снабжения своих войск на левом берегу.

Тем временем в Минобороны РФ сообщают об ударах по противнику на Харьковском направлении. Так, по данным оборонного ведомства, было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что функционирование логистики армии Украины было нарушено после серии ударов по железнодорожным развязкам и подстанциям в Лозовой. Также, по его словам, были атакованы объекты ВПК.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

