«Частное мнение»: МИД отреагировал на слухи о размещении оружия РФ на Кубе

«Частное мнение»: МИД отреагировал на слухи о размещении оружия РФ на Кубе Захарова: слухи о российском оружии на Кубе являются частным мнением экспертов

МИД России на официальном сайте прокомментировал публикации о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эти сообщения частной точкой зрения отдельных аналитиков.

Захарова пояснила, что подобные заявления отражают лишь личную позицию некоторых экспертов и не являются официальной информацией. Она напомнила, что развитие международных военных связей — это сфера ответственности военного ведомства России.

Речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны, — отметила дипломат, комментируя соответствующие публикации.

Ранее руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев заявил, что США разместили высокоточные авиабомбы в Великобритании, в ответ Россия могла бы переместить свои ракеты на Кубу. По его словам, это самое предпочтительное место для размещения ракет средней и меньшей дальности.