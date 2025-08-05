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05 августа 2025 в 19:05

Названа страна, где РФ может разместить ракеты средней и меньшей дальности

Политолог Воробьев допустил, что российские ракеты могут появиться на Кубе

Фото: Artur Widak/Global Look Press

США разместили высокоточные авиабомбы в Великобритании, в ответ Россия могла бы переместить свои ракеты на Кубу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, это самое предпочтительное место для размещения ракет средней и меньшей дальности.

У нас хорошие отношения с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой. Но первые две страны я бы отмел из-за их географического положения и сложной внутренней ситуации. Куба в этом смысле предпочтительней. Но договориться и провернуть фокус с ракетами гораздо сложнее, чем в начале 1960-х. Хотим ли мы сейчас нового Карибского кризиса? — заметил эксперт.

Собеседник также не исключил варианта с размещением российских ракет на территории Белоруссии.

Размещение в Белоруссии можно рассматривать, но совсем не для ударов по Европе. Гипотетическое появление боеприпасов там или в Калининграде — угроза многим интересным объектам за пределами континента, — заключил аналитик.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что российские ракеты средней и меньшей дальности способны поразить любой крупный европейский город в течение 10 минут после снятия моратория на их развертывание. Среди наиболее эффективных ракетных комплексов журналист выделил «Орешник», «Искандер» и «Пионер».

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