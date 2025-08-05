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05 августа 2025 в 18:34

Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД

Военкор Коц: Россия может уничтожить любой город Европы в течение 10 минут

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ракеты средней и меньшей дальности способны поразить любой крупный европейский город в течение 10 минут после снятия моратория на их развертывание, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Среди наиболее эффективных ракетных комплексов журналист выделил «Орешник», «Искандер» и «Пионер».

Если ее (ракету «Пионер». — NEWS.ru) развернуть в европейской части страны, то любая база НАТО в Европе или крупный город могут быть уничтожены в течение 10 минут, — отметил военкор.

Журналист уточнил, что его оценки носят предположительный характер, однако подчеркнул значительный потенциал российских ракетных систем. По его словам, модернизированные «Искандеры» могут увеличить свою дальность с 500 км до 1000 км, что существенно расширит зону поражения.

МИД РФ 4 августа объявил о прекращении действия добровольных ограничений по РСМД, сославшись на угрозы безопасности страны. В ведомстве отметили, что западные страны своими действиями создали предпосылки для такого решения. В министерстве упомянули использование американских ракетных систем средней и малой дальности во время учений в Дании, в ходе которых была задействована мобильная пусковая установка стандарта Mk70.

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ДРСМД
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