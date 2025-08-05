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05 августа 2025 в 14:38

Странам НАТО напомнили об «Орешнике» на случай агрессии в адрес России

Аналитик Коротченко: решение по РСМД позволит применить «Орешник» по НАТО

Установка ракетного комплекса «Орешник» в представлении ИИ Установка ракетного комплекса «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Решение об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности позволит применить ракетный комплекс «Орешник» по НАТО, заявил NEWS.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, главной целью России является обеспечение собственной безопасности.

Наша главная задача — обеспечить свою безопасность. Диалог с НАТО невозможен, только контрсиловой. Будем его масштабировать. Комплекс «Орешник» несет шесть ядерных боевых блоков индивидуального наведения, каждый по 150 килотонн. Средств перехвата в НАТО и Европе не существует. Поэтому любая назначенная цель будет гарантированно поражена ядерными бомбами. [После отмены моратория на РСМД] мы развернем эти мобильные комплексы в позиционных районах, — сказал Коротченко.

Он уточнил, что они будут нацелены на объекты НАТО в Европе при переходе к боевым действиям, попытках военно-морской блокады России или захвате Калининградской области. По словам аналитика, Альянс в четыре с половиной раза превосходит Россию по совокупному военному потенциалу, поэтому баланс сил можно поддерживать только благодаря тактическому ядерному вооружению.

Мы имеем такое оружие. Нам не надо никого пугать, ничем бряцать. Нужно держать палец на кнопке, чтобы супостат знал — как только он перейдет к активным фазам боевых действий против Российской Федерации, мы будем использовать «Орешник», — добавил Коротченко.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности формирует новую стратегическую реальность. По его словам, противникам РФ теперь придется учитывать изменившиеся условия.

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