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05 августа 2025 в 14:16

«Будет удар»: политолог о выходе России из договора о РСМД

Политолог Перенджиев: выход из сделки о РСМД говорит о скорых ударах «Орешником»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) означает, что Россия готова нанести удары «Орешником», заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, угроза от РСМД сейчас выше, чем от стратегического оружия, а решение Москвы связано с участившимися ударами западных ракет по российской территории.

Опасность от ракет средней и меньшей дальности выше, чем даже от ракет стратегического назначения. Вопрос выхода из сделки о РСМД встал во всей красе именно из-за того, что по нашей территории наносятся удары ракетами средней и меньшей дальности. Заявление России совпало с тем моментом, когда «Орешник» вышел в серийное производство. Мы теперь заявляем, что будем наносить удары «Орешниками». Здесь не то чтобы намек делается, а явно ставится момент: сняв ограничения, Россия готова применять «Орешник» как символ окончания этих самоограничений, — пояснил Перенджиев.

Он не исключил, что уже в августе РФ может применить «Орешник». По его словам, вероятность этого увеличится, если Украине будут переданы немецкие авиационные крылатые ракеты Taurus.

Я бы хотел напомнить свой прогноз, что в августе Россия может применить «Орешник» уже в более массовом порядке, в основном по Украине. Но если Taurus будут переданы Украине или будет нанесен удар Taurus по РФ, то возможно, что будет нанесен удар «Орешником», — резюмировал Перенджиев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмена моратория на размещение РСМД формирует новую стратегическую реальность. По его словам, противникам РФ теперь придется учитывать изменившиеся условия.

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