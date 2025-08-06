«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже

6 августа 2024-го Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, в город Суджу и близлежащие к нему населенные пункты. Часть местных жителей успели выехать, другим — не удалось. Почему мировое сообщество продолжает «не замечать» фактов преступлений ВСУ, при каком условии возможен Международный трибунал по украинскому вопросу, как расценивать «ультиматумы» президента США Дональда Трампа? Ответы на эти вопросы — в эксклюзивном интервью NEWS.ru посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«Враг может нанести удар с любой стороны»

— Успевшие выехать суджане рассказывают, что не было оповещения жителей о заходе ВСУ. А чиновники накануне вторжения, по словам местных, массово выехали со своими семьями на безопасные территории. Будут ли они наказаны за то, что бросили жителей?

— Я уверен, что детальное расследование, в том числе действий всех чиновников, будет обязательно проведено. Разбирательства уже проходят, будут завершены. Важно, чтобы виновные были наказаны, а также сделаны правильные выводы: как должна быть выстроена система оповещения, обороны, реагирования и так далее.

У нас матерый противник, имеет колоссальный мировой опыт использования террористических методов. Я имею в виду британских инструкторов, которые готовили боевиков ВСУ к военным действиям против России. Британцы занимались многими конфликтами на планете, знают слабые места, в том числе чиновников, и массу других нюансов.

— Какой урок Россия должна извлечь из событий 6 августа 2024 года в Курской области?

— Уроки просты и понятны, главный из них — враг может нанести удар с любой стороны. И готовность отразить этот удар — обязательное условие, мы не можем находиться в полурасслабленном состоянии… Больно, что уроки эти часто пишутся кровью.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Сколько на самом деле погибло людей в Курской области из-за ВСУ

— Сколько местных жителей погибло за время оккупации Суджи и района, вы располагаете точными цифрами?

— На сегодняшний день есть информация, что 1030 гражданских лиц пострадали, 351 погиб. Среди пострадавших около 40 детей с ранениями различной тяжести и один погибший ребенок. Это данные Министерства здравоохранения. Но еще будут уточняться и, скорее всего, дополняться.

Многие люди, погибшие во время оккупации, до сих пор захоронены во дворах, в огородах, возле домов. Там, где жили, и умерли. Предстоит эксгумировать останки, установить личности и причины смерти. Сколько месяцев займет, я не готов сказать, это компетенции следственных органов. Тем более что приграничные территории продолжают подвергаться обстрелам, а часть населенных пунктов еще не разминированы, поэтому даже процедура эксгумации пока проблематична.

В отдельных городах и селах, оказавшихся под украинской оккупацией, от 30% до 50% остававшихся там жителей не дожили до освобождения. Одни погибли от отсутствия медицинской помощи, другие — от осколочных ранений при налетах беспилотников. Кого-то боевики увезли в неизвестном направлении, кого-то расстреляли. К жителям райцентра относились чуть гуманнее.

— С чем это связано?

— С пропагандой. В Судже были отдельные микрорайоны, куда ВСУ возили иностранные СМИ, под камерами раздавали гуманитарную помощь, в том числе лекарства.

Но были и другие населенные пункты. Такие как Русское Поречное, Черкасское Поречное, Погребки и ряд других. Где-то проживали до начала вторжения сотни человек, где-то — тысяча-полторы. Вот там происходили убийства, изнасилования, тотальное мародерство.

ВСУ выгребали все, до чего дотягивались руки, — сначала транспорт, затем догребали остальное, заканчивая соленьями и трусами.

Владимир Зеленский Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В этих секретных тюрьмах происходят убийства, пытки, сексуальное насилие»

— Как донести до мирового сообщества информацию о преступлениях ВСУ на российских территориях?

— Мы многократно пытались это сделать. Однако британцы, датчане и представители других стран Европы реагируют так: «Зачем вы тратите наше время? Мы знаем одно: виновата Россия, не хотим более ничего слышать». Потому что они сами, поставляя вооружение, «благословили» украинские войска идти на территорию Курской области и продолжают их всячески прикрывать. То есть являются соучастниками этих преступлений.

Или, к примеру, международные организации упоминают в своих отчетах секретные тюрьмы на территории Украины, к которым у них якобы «нет доступа». Но они туда и не рвутся. В этих секретных тюрьмах, которые контролируются радикальными объединениями типа «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и иже с ними, происходят убийства, пытки, сексуальное насилие.

Там установлены электрические стулья, есть голодные собаки и весь прочий инструментарий для людей с психическими изменениями и садистскими наклонностями, кем и являются боевики. Российские военнослужащие, которые прошли через эти тюрьмы и вернулись домой благодаря обменам, демонстрируют отрезанные пальцы, вырванные зубы, последствия укусов собак…

Они дают показания на украинских боевиков. И теперь у нас есть данные на конкретных украинских военных-живодеров, которые издевались над людьми в Харьковском СИЗО, в Криворожском и других. Международным правозащитным организациям, повторюсь, это снова «неинтересно».

«Более 230 боевиков ВСУ уже сели на скамью подсудимых»

— Какова вероятность проведения Международного трибунала по преступлениям ВСУ?

— Я напомню, что окончательное решение о проведении Нюрнбергского трибунала было принято 8 августа 1945 года. То есть после победы СССР в Великой Отечественной войне. В рамках СВО также надо сначала победить, а затем посадить на скамью подсудимых высший политический состав украинской власти.

Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Но это не значит, что сейчас ничего не происходит. Все, что можем делать, делаем. Следственный комитет ведет расследования. На сегодняшний день только по Курской области возбуждено около 600 уголовных дел в отношении вооруженных формирований Украины по фактам смерти, причинения вреда здоровью и имущественного ущерба гражданскому населению.

87 судов было. Более 230 боевиков уже сели на скамью подсудимых. Значительная часть из них получили пожизненное заключение, осуждены по 206-й статье УК РФ — терроризм. Далее статьи добавлялись — убийства, сексуальное насилие, мародерство и так далее.

— Возможно, следовало бы ввести смертную казнь для данных категорий?

— Это решение должно быть принято на законодательном уровне и просчитаны последствия. Что лучше — быть расстрелянным или получить пожизненное заключение, не знаю.

Для законодателей, на мой взгляд, также есть смысл рассматривать возможности исполнения заочных приговоров. Не только наемники, но и украинские боевики, я уверен, сбегут в поисках прибежища на территориях других стран. Но после совершенных ими преступлений на земле не должно остаться мест, которые бы их приютили.

«Трамп ищет свою выгоду»

— В Стамбуле состоялись очередные переговоры по украинскому вопросу. Киев по-прежнему не самостоятелен в принятии решений?

— Власть в Киеве придерживается одной парадигмы: мир для них — это смерть. Для кого-то — политическая, для кого-то — физическая. Они могут пойти на договоренности только под внешним давлением, в том числе при ограничении поставок вооружения и финансирования.

К украинскому режиму больше подходит такой термин, как «принуждение к миру». Для принуждения необходим поиск механизмов, которые бы заставили прийти к принятию условий и не позволили увильнуть от выполнения достигнутого соглашения.

Дональд Трамп Фото: Joyce Boghosian/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

— О чем говорит поведение Трампа, который юлит, меняет позицию, требует непонятных «сделок»? Чего от него ждать?

— Трамп как раз очень последовательный и понятный — абсолютный прагматик и коммерсант. Ему все равно, сколько людей погибло на этой территории хоть с одной, хоть с другой стороны. Сейчас главная его позиция такая: зачем мы поставляем вооружение Украине, пусть Европа за это платит.

Он ищет свою выгоду — коммерческую, геополитическую и т. п. Не стоит обращать внимания на его яркие популистские заявления. Смотрите на действия, они очень последовательны. Штаты не хотят выделять новые деньги на содержание Украины. Но ищут свой профит и выгоду.

— Что думаете о Зеленском? С одной стороны, он диктатор. Но также есть мнение, что он «не контролирует нацистов» в рядах ВСУ. Или контролирует?

— Я сталкивался с ним до всех этих событий, знаю его как эгоцентричного человека с ущемленным самолюбием. Сейчас он стремится выстроить систему, в которой смог бы выжить и остаться с награбленным. Зеленский попытался воспользоваться расколом в западном обществе, чтобы обрезать поводок антикоррупционных структур, которые управлялись извне. Чтобы можно было воровать деньги западников, не обращая внимания на структуры типа НАБУ, САП и прочих.

— А что по поводу его взаимоотношений с нацистами?

— Он, очевидно, побаивается их. Поэтому ряд решений, которые могли бы вызвать гнев украинских радикалов, принимать не будет из страха условных бунтов.

На сегодняшний день радикалы получили много наделов на кормление, например разрешение на разграбление соборов Украинской православной церкви. Это, с одной стороны, наступление на веру, а с другой — подкормка для украинских радикалов.

Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сейчас европейцы, а именно британцы, перехватывают контроль над Зеленским. Они его политическая крыша, надежда на финансирование и упование на спасение.

«Хотим закончить конфликт, ликвидировав причины угрозы»

— Мэр Львова предложил поменять эксгумированные останки бойцов Великой Отечественной войны на боевиков ВСУ…

— Это диагноз полной деградации человека, презревшего вообще какие-либо гуманитарные и человеческие ценности.

— Подытоживая разговор, к чему готовиться простым людям? Что будет дальше?

— Мы хотим закончить конфликт, ликвидировав причины угрозы в отношении нашей страны. Инструментарий будет подбираться исходя из этой стратегии. Он может меняться в зависимости от конкретной ситуации, от действий тех или иных международных факторов. Но задача — не приостановить, не заморозить, а ликвидировать угрозы, обеспечив России мир, спокойствие, возможность развития и процветания, а не жизнь на пороховой бочке.

К сожалению, быстрого решения эта проблема не имеет. Напротив, она потребует еще более серьезной концентрации усилий, причем, скорее всего, каждого гражданина России.

Не получится так, чтобы кто-то испил чашу горя до дна, а для кого-то СВО осталась картинкой в телевизоре. Кроме того, это нагрузка и на экономику, и на политику, и на ограничение международной жизни. Тяжелая кропотливая работа на достаточно длинный период, никаких иллюзий на этот счет строить не стоит.

