На Западе испугались, что спешка Трампа сыграет Путину на руку Bloomberg: Путин может выиграть от нетерпения Трампа по Украине

Нетерпение президента США Дональда Трампа в украинском конфликте может обернуться выгодой для российского лидера Владимира Путина, пишет Bloomberg. Уточняется, что глава Белого дома может объявить, будто сделал все возможное, и отойти от участия, что позволит Москве воспользоваться ситуацией.

Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа в пользу России, — говорится в материале.

Авторы статьи считают, что поскольку Россия продвигается на поле боя, у Путина нет стимула соглашаться на прекращение огня. Они также отметили, что сейчас неясно, какие козыри остались у Трампа, чтобы сдержать свое обещание закончить конфликт, в котором он винит своего предшественника Джо Байдена.

Трамп 29 июля заявил, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Он утверждал, что срок начинается «с сегодняшнего дня». Американский президент также отметил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. При этом Трамп признал, что Москва успешно избегает ограничений.