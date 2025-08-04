В Европе усомнились в эффективности ультиматума Трампа Tageszeitung: ультиматум Трампа не повлияет на планы Путина

Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта вряд ли изменит планы российского лидера Владимира Путина, пишет немецкое издание Tageszeitung. По мнению аналитиков, подобные угрозы не способны повлиять на позицию РФ по украинскому вопросу.

Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру, — сказано в материале.

Прежде американский президент сократил срок для достижения перемирия с 50 до 10 дней, пригрозив новыми санкциями в случае срыва переговоров. При этом сам Трамп выразил сомнения в действенности подобных мер. Он допустил введение импортных пошлин или других ограничений, но не исключил, что они окажутся малоэффективными.

Ранее СМИ писали, что Путин нашел альтернативный подход в диалоге с Трампом, предложив решение, отличное от бесперспективных санкций. Журналисты указывали, что российский лидер акцентирует внимание на необходимости устранения глубинных причин украинского конфликта. Без решения этих фундаментальных вопросов, по его мнению, любые попытки прекращения боевых действий останутся беспочвенными.