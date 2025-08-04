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04 августа 2025 в 10:51

Путин намекнул Трампу на другой путь

KP.RU: Путин предложил Трампу альтернативу неработающим санкциям

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин стоит на позиции, что необходимо устранить глубинные причины украинского конфликта, так как без решения этих фундаментальных вопросов любые попытки прекращения боевых действий останутся без результата, пишет KP.RU. Авторы материала указали, что российский лидер таким образом предложил главе Белого дома Дональду Трампу альтернативный путь санкциям, которые не работают.

Российский президент убежден, что смена тональности высказываний Трампа — от лести к требованиям — не повлияет на позицию Москвы, которая защищает свои жизненно важные интересы, предполагают авторы. Также журналисты обращают внимание на заявление Трампа полугодичной давности о необходимости «некоторых жертв от каждой стороны» на переговорах.

Ранее американский президент допустил вероятность телефонного разговора с Владимиром Путиным в рамках 10-дневного срока, отведенного для урегулирования украинского кризиса. Во время общения с прессой 1 августа на территории Белого дома он упомянул о предстоящих «некоторых встречах».

До этого Трамп установил новый 10–12-дневный ультиматум для России с требованием прекратить боевые действия, заявив, что нет оснований продлевать срок до 50 дней. Он пояснил, что изначально проявлял щедрость, но это не принесло желаемых результатов. В качестве возможных мер воздействия американский лидер назвал введение 100% тарифов на российский импорт, а также дополнительные пошлины для государств, закупающих у РФ энергоносители, включая нефть и газ.

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