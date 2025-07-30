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30 июля 2025 в 13:14

Депутат резко ответил на идею мэра Львова обменять останки советских воинов

Депутат Иванов назвал кощунством идею мэра Львова обменять останки солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Идея мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военных является кощунственной, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, кости бойцов нельзя использовать как предмет торга.

То, что предлагают во Львове, — это настоящее кощунство. Киев уже не первый год устраивает танцы на костях, оскверняя память павших героев. Но теперь они хотят превратить останки наших воинов в разменную монету. Это за гранью добра и зла. Мы четко придерживаемся принципа: трупы — на трупы, живых — на живых. Останки советских солдат, освобождавших Европу от фашизма, священны. Их нельзя использовать в политических торгах, — сказал Иванов.

Он добавил, что цивилизованному миру следует обратить внимание на предложение Садового. По мнению депутата, данная идея — сознательное разрушение основ человеческой морали и попытка стереть память о вкладе СССР в победу над нацизмом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с эксгумацией советских воинов во Львове напоминает сюжет фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Так она отреагировала на предложение Садового обменять останки солдат на украинских военных.

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