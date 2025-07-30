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30 июля 2025 в 09:38

Захарова сравнила мэра Львова с Ларой Крофт за «торговлю» останками солдат

Захарова сравнила мэра Львова с Ларой Крофт из-за эксгумации советских солдат

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Ситуация с эксгумацией советских воинов во Львове напоминает сюжет фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она отреагировала на предложение мэра украинского города Андрея Садового обменять останки солдат на украинских военных.

Когда вышел американский фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», я лично думала, что это про какие-то древние времена. Вот эти древние времена вернулись или «перезалились», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в боевике гробницы вскрывали ради наживы, а во Львове пошли на это «от безысходности». По ее словам, даже в условиях блокады никто бы не решился на такое «безумие — устроить вакханалию». В XXI веке при действующей Всеобщей декларации прав человека такие действия возможны лишь при сознательном отказе от признанных норм, добавила дипломат.

Что с собой надо было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками? — заключила Захарова.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Киев торгует останками собственных героев. Он напомнил, что мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять на украинских военнопленных эксгумированные останки 355 советских воинов.

Мария Захарова
МИД РФ
Украина
Львов
эксгумация
обмены
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