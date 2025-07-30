Захарова сравнила мэра Львова с Ларой Крофт за «торговлю» останками солдат Захарова сравнила мэра Львова с Ларой Крофт из-за эксгумации советских солдат

Ситуация с эксгумацией советских воинов во Львове напоминает сюжет фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она отреагировала на предложение мэра украинского города Андрея Садового обменять останки солдат на украинских военных.

Когда вышел американский фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», я лично думала, что это про какие-то древние времена. Вот эти древние времена вернулись или «перезалились», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в боевике гробницы вскрывали ради наживы, а во Львове пошли на это «от безысходности». По ее словам, даже в условиях блокады никто бы не решился на такое «безумие — устроить вакханалию». В XXI веке при действующей Всеобщей декларации прав человека такие действия возможны лишь при сознательном отказе от признанных норм, добавила дипломат.

Что с собой надо было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками? — заключила Захарова.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Киев торгует останками собственных героев. Он напомнил, что мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять на украинских военнопленных эксгумированные останки 355 советских воинов.