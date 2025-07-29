Закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет указывает на то, что на Украине не осталось подходящих под мобилизацию людей, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, СВО может скоро завершиться.

Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы, — сказал парламентарий.

Колесник отметил, что на поле боя все чаще стали использовать БПЛА, при этом у пожилых людей уже нет хорошей реакции, чтобы обращать на это внимание. По мнению депутата, украинскому президенту Владимиру Зеленскому плевать на это.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ежемесячно ряды Вооруженных сил Украины пополняются примерно на 30 тысяч солдат. Также он отметил, что сейчас доля наемников в украинской армии небольшая и в основном пополнение осуществляется за счет мобилизованных.

До этого сообщалось, что собака пыталась помешать сотрудникам ТЦК во Львове мобилизовать хозяина. Украинца с корги выволокли из подъезда и хотели поместить в машину, чтобы увезти в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Собака бегала вокруг хозяина, пыталась залезть на него и помешать двум сотрудникам ТЦК в форме тащить его по земле.