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27 июля 2025 в 11:47

«В ноль стачиваются»: военэксперт оценил темпы мобилизации в ВСУ

Военэксперт Дандыкин: в ряды ВСУ ежемесячно набирают до 30 тысяч солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Ежемесячно ряды Вооруженных сил Украины пополняются примерно на 30 тысяч солдат, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Также он отметил, что сейчас доля наемников в украинской армии небольшая и в основном пополнение осуществляется за счет мобилизованных.

Со всеми потугами они набирают где-то до 30 тысяч в месяц — мобилизованных. Наемники не очень большой процент составляют. И они сейчас уже не играют той роли, что раньше играли, — подчеркнул Дандыкин.

Также военэксперт добавил, что ежемесячные потери ВСУ превышают приток мобилизованных. По его словам, каждый день украинская армия теряет до 1300 человек.

Резервы тают, потому что эти резервы восполняют потери, которые они несут. Ежемесячные потери уже больше. А потом ведь не просто набрать надо, хоть как-то подготовить нужно. А так они ничего из себя не представляют — люди неподготовленные. Они в ноль сейчас стачиваются. Как минимум сейчас 1200–1300 человек в день уходит. Если помножить на 30 дней, получается 40 тысяч, — заключил Дандыкин.

Ранее Дандыкин заявил, что спецподразделение Сил специальных операций Украины «Браво» может состоять из бывших заключенных. По его словам, появление таких подразделений на фронте не поможет ВСУ в сопротивлении российской армии.

СВО
ВСУ
наемники
потери
Софья Якимова
С. Якимова
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