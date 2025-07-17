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17 июля 2025 в 18:25

На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации

В украинском Львове корги пыталась помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать хозяина

Собака пыталась помешать сотрудникам ТЦК (аналог военкомата) в Львове мобилизовать хозяина, информирует «Страна.ua». Украинца с корги выволокли из подъезда и хотели поместить в машину, чтобы увезти в территориальный центр комплектования.

На видео видно, как собака бегала вокруг хозяина, пыталась залезть на него и помешать двум сотрудникам ТЦК в форме тащить его по земле. В результате мужчину затолкали в автомобиль, а собака осталась на месте с соседями.

В последнее время на Украине все чаще насильно мобилизуют местных жителей. В соцсетях распространяются видео и кадры жестокого обращения военкомов с будущими солдатами. Нередко они избивают задержанных или применяют к ним силу.

Ранее в Чернигове сотрудники ТЦК сильно ударили о землю беззащитного мужчину. По данным СМИ, пострадавший был в наручниках и не сопротивлялся.

В начале июля украинка решила выбить сына из автобуса ТЦК и умерла в скорой помощи. Женщина попыталась остановить транспортное средство голыми руками, схватившись за передний капот.

Украина
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корги
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