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08 июля 2025 в 14:07

Украинка пыталась освободить сына из автобуса ТЦК и умерла в скорой

На видео попала пытавшаяся освободить сына из автобуса ТЦК украинка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования (ТЦК), написал в своем Telegram-канале блогер украинского происхождения Анатолий Шарий. По его данным, мать, которая пыталась вызволить своего ребенка, после инцидента умерла в скорой.

Судя по опубликованному блогером видео, мать пытается остановить автобус, преградив ему путь и вцепившись в передний капот. Машина сдает назад, однако женщина и не думает сдаваться. Наконец из автобуса выбегает мужчина и начинает выламывать ей руки. Происходящее комментируют очевидцы, по словам которых подбежавший к матери является сотрудником полиции.

В итоге силовику удается оттолкнуть женщину. Автобус отъезжает под ее громкие крики. На последних кадрах видно, как она падает на дорогу без сознания.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий через интернет-мессенджеры передают российским властям сведения о расположении ТЦК и дислокации Вооруженных сил Украины. По его словам, за ТЦК числится множество преступлений против жителей Украины, «вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада».

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