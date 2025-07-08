Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 02:16

Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК

Балицкий: жители подконтрольных Киеву территорий передают России данные о ТЦК

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мирные жители подконтрольных Киеву территорий через интернет-мессенджеры передают российским властям сведения о расположении территориальных центров комплектования (ТЦК) и дислокации Вооруженных сил Украины, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что удары по этим местам стали возможными благодаря информации от жителей временно оккупированных украинскими войсками территорий.

За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников, — написал глава региона.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские удары дронами «Герань» по территориальным центрам комплектования на Украине вызывают положительные отклики у местных жителей. По его словам, украинцы в комментариях к новостям об атаках на ТЦК выражают поддержку и призывают российские силы продолжать наносить удары по этим объектам.

ТЦК
Евгений Балицкий
Запорожская область
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.