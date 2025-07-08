Мирные жители подконтрольных Киеву территорий через интернет-мессенджеры передают российским властям сведения о расположении территориальных центров комплектования (ТЦК) и дислокации Вооруженных сил Украины, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что удары по этим местам стали возможными благодаря информации от жителей временно оккупированных украинскими войсками территорий.

За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников, — написал глава региона.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские удары дронами «Герань» по территориальным центрам комплектования на Украине вызывают положительные отклики у местных жителей. По его словам, украинцы в комментариях к новостям об атаках на ТЦК выражают поддержку и призывают российские силы продолжать наносить удары по этим объектам.