На видео попали работники ТЦК в Чернигове, кинувшие мужчину лицом на землю

На видео попали работники ТЦК в Чернигове, кинувшие мужчину лицом на землю

В Чернигове сотрудники ТЦК сильно ударили об землю беззащитного человека, пишет издание «Страна.ua». Пострадавший был в наручниках и не оказывал сопротивления.

На кадрах видно, как во дворе жилого дома силовики подходят к мужчине со спины и подхватывают его за ноги. В результате он резко падает лицом прямо на землю.

Инцидент сняли на видео, судя по всему из окна, жильцы дома. Слышно, что они сильно возмущены увиденным и пытаются вразумить агрессоров, которые начинают что-то спешно объяснять.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз принять меры против принудительного призыва в украинскую армию. Таким образом политик прокомментировал инцидент с гибелью избитого в ТЦК этнического венгра.

Как утверждают в Будапеште, в середине июня 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена задержали на улице сотрудники военкомата и силой доставили на призывной пункт. По словам родственников, там его избили металлическими прутьями. Через три недели мужчина скончался в больнице. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений по этому инциденту.