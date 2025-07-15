Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 18:16

На видео попали работники ТЦК в Чернигове, кинувшие мужчину лицом на землю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чернигове сотрудники ТЦК сильно ударили об землю беззащитного человека, пишет издание «Страна.ua». Пострадавший был в наручниках и не оказывал сопротивления.

На кадрах видно, как во дворе жилого дома силовики подходят к мужчине со спины и подхватывают его за ноги. В результате он резко падает лицом прямо на землю.

Инцидент сняли на видео, судя по всему из окна, жильцы дома. Слышно, что они сильно возмущены увиденным и пытаются вразумить агрессоров, которые начинают что-то спешно объяснять.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз принять меры против принудительного призыва в украинскую армию. Таким образом политик прокомментировал инцидент с гибелью избитого в ТЦК этнического венгра.

Как утверждают в Будапеште, в середине июня 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена задержали на улице сотрудники военкомата и силой доставили на призывной пункт. По словам родственников, там его избили металлическими прутьями. Через три недели мужчина скончался в больнице. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений по этому инциденту.

Украина
Чернигов
ТЦК
ВСУ
наручники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы
Авиастроительная компания выплатит «Татнефти» более 6 млрд рублей
Востоковед оценил варианты помощи России от Китая
Российского телеведущего обвинили в оскорблении жителей одного города РФ
Европейская страна по суду конфискует российские активы
Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали
Составлен список артистов, которые зарабатывают на ненависти к России
Стала известна судьба плюнувшего в бургер сотрудника «Вкусно — и точка»
Легендарный 114-летний марафонец погиб после аварии в деревне
В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой
В России появилась официальная родина Ивана-царевича
МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства
Собчак поделилась чувствами из-за готовившегося на нее покушения
Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США
Экс-премьер Украины объяснил, почему США согласовали назначение Свириденко
Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины
Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101
Россиянка обнаружила в медовом бисквите лишний предмет
Подмосковные врачи спасли руку подростка, случайно ранившего себя ножом
На видео попали работники ТЦК в Чернигове, кинувшие мужчину лицом на землю
Дальше
Самое популярное
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.