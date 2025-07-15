Премьер Венгрии выступил против Украины из-за принудительной мобилизации

Премьер-министр Виктор Орбан в интервью на YouTube-канале издания Magyar Nemzet призвал Евросоюз принять меры против принудительного призыва в украинскую армию. Таким образом политик прокомментировал инцидент с гибелью избитого в ТЦК этнического венгра.

Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в ЕС, а на следующий день хоронить людей, которых забили до смерти во время принудительного призыва, — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт отслеживает случаи призыва своих граждан и знает, сколько из них погибло или осталось сиротами. Государство оказывает помощь всем пострадавшим семьям, заверил премьер.

Как утверждают венгерские власти, в середине июня 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена задержали на улице сотрудники военкомата и силой доставили на призывной пункт. По словам родственников, там его избили металлическими прутьями. Через три недели мужчина скончался в больнице. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений по этому инциденту.

Ранее Орбан заявил, что Украина не должна стать членом Европейского союза, поскольку это будет означать для объединения войну с Россией. Он добавил, что Киев просто не готов присоединиться к ЕС.