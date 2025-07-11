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11 июля 2025 в 11:51

Орбан объяснил Киеву, почему он не может вступить в ЕС

Орбан: вступление Украины в Евросоюз будет означать для него войну с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина не должна стать членом Европейского союза, поскольку это будет означать для объединения войну с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он также добавил, что, помимо этого, Киев просто не готов присоединиться к ЕС.

Мы не видим очертаний будущей современной украинской экономики, равно как и не видим намерения прекратить войну. Представьте себе, что Украина сегодня стала бы членом Евросоюза. Тогда Европейский союз в тот же день начал бы войну с Россией. <…> Те, кто говорит, что Украина готова к вступлению в ЕС, очень далеки от реальности, — сказал Орбан.

Политик пояснил, что ряд других членов ЕС на каждом саммите утверждают, будто Украина уже все сделала для присоединения к объединению. По их мнению, Киев якобы справился с коррупцией, нарушениями прав человека и экономическими проблемами, отметил премьер Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что для европейских лидеров рано или поздно наступит «горький момент», когда они будут вынуждены признать поражение в украинском конфликте. Он подчеркнул, что подавляющее большинство лидеров ЕС все это время придерживалось ошибочной стратегии.

Прежде он отмечал, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако, как подчеркнул глава венгерского правительства, Киеву следует осознать, что республика не будет действовать по его указке.

Евросоюз
Украина
Венгрия
Виктор Орбан
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