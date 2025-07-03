Орбан раскрыл последствия приостановки вступления Украины в ЕС для Венгрии Орбан: Украина усилила нападки на Венгрию из-за приостановки вступления в ЕС

Нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Однако, как подчеркнул глава правительства, Киеву следует осознать, что венгерский народ не будет действовать по его указке.

Украинцы все чаще обрушиваются с нападками на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС в Брюсселе, — отметил Орбан.

По его мнению, Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. В частности, Киев не следует принимать в союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение, отметил он.

Ранее премьер призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свои позиции для достижения урегулирования конфликта. В частности, премьер-министр подчеркнул, что еще не поздно примкнуть к «стороне мира». Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность, объяснил глава правительства.