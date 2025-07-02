Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 23:52

«Еще не поздно»: Орбан призвал Зеленского изменить взгляды

Орбан призвал Зеленского принять сторону мира и пересмотреть взгляды

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свои позиции для достижения урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба венгерского правительства. Он подчеркнул, что еще не поздно примкнуть к «стороне мира».

Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. <…> Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней, — написал он.

Орбан также напомнил о своем первом визите в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, который состоялся год назад. В ходе этой встречи он предупредил украинского лидера о том, что «время не на его стороне», и, как он считает, оказался прав. Текущая ситуация требует серьезного подхода, отметил премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. По его мнению, Киев не следует принимать в союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Зеленский продолжает ориентироваться на политику администрации экс-президента США Джо Байдена, рассчитывая на временность президентства нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Украинский лидер надеется сохранить власть и продолжать конфликт, пока Запад использует Украину для прикрытия собственного перевооружения, уверен он.

Владимир Зеленский
Украина
Виктор Орбан
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.