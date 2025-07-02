Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свои позиции для достижения урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба венгерского правительства. Он подчеркнул, что еще не поздно примкнуть к «стороне мира».

Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. <…> Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней, — написал он.

Орбан также напомнил о своем первом визите в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, который состоялся год назад. В ходе этой встречи он предупредил украинского лидера о том, что «время не на его стороне», и, как он считает, оказался прав. Текущая ситуация требует серьезного подхода, отметил премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. По его мнению, Киев не следует принимать в союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что Зеленский продолжает ориентироваться на политику администрации экс-президента США Джо Байдена, рассчитывая на временность президентства нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Украинский лидер надеется сохранить власть и продолжать конфликт, пока Запад использует Украину для прикрытия собственного перевооружения, уверен он.