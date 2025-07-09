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09 июля 2025 в 19:34

Орбан предупредил Европу о неизбежном «горьком моменте»

Орбан: лидерам ЕС придется признать поражение в украинском конфликте

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Для европейских лидеров рано или поздно наступит «горький момент», когда они будут вынуждены признать поражение в украинском конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он подчеркнул, что подавляющее большинство лидеров ЕС все это время придерживалось ошибочной стратегии.

Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придется признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла, — сказал Орбан.

Он убежден, что кризис на Украине невозможно разрешить военным путём — только дипломатией. Он предупредил, что европейские политики, не привыкшие к поражениям, столкнутся с серьезными последствиями, причем конфликт уже сейчас наносит значительный урон экономике ЕС. Особенно венгерский премьер подчеркнул, что Россия как ядерная держава не может потерпеть поражение в этом противостоянии.

Ранее Орбан заявил, что обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

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