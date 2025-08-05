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05 августа 2025 в 14:30

Аналитик объяснил, почему Россия сняла мораторий на размещение РСМД

Аналитик Коротченко: Россия сняла мораторий на размещение РСМД из-за Запада

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за угроз со стороны Запада, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, такое решение связано с ростом рисков на европейском театре военных действий и возможным размещением американских ракет «Тайфун» в Германии.

На снятие РФ моратория на РСМД влияют риски, которые растут со стороны Запада, прежде всего на европейском театре военных действий, а также возможность появления американских ракет средней дальности «Тайфун» на территории Германии. Это вещи, которые на нас влияют. Изменение баланса сил, подготовка НАТО и Евросоюза к войне с Россией к 2030 году. Соответственно, это не просто слова, это практическая политика. В этих условиях Россия заявила, что выходит из моратория, — пояснил Коротченко.

Он отметил, что снятие моратория на размещение РСМД приведет к развертыванию мобильных комплексов «Орешник» в позиционных районах европейской и азиатской частей России. По его словам, это необходимо для предотвращения эскалации и защиты национальных интересов в условиях нарастающих угроз.

Снятие моратория на размещение РСМД означает, что мобильные комплексы «Орешник» средней дальности могут быть развернуты в позиционных районах европейской части России, а также в азиатской части РФ. Они будут нацелены на объекты потенциального противника, чтобы мы сдерживали существующие риски, угрозы, чтобы ситуация не стала необратимой для нас с точки зрения наших интересов и нашей безопасности. Мы создадим равную, а может быть, превосходящую угрозу тем, кто пытается либо шантажировать нас, либо готовить агрессию против России, — подытожил Коротченко.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что отмена моратория на размещение РСМД означает готовность России нанести удары «Орешником». По его словам, угроза от ракет малой и средней дальности сейчас выше, чем от стратегического оружия.

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