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05 августа 2025 в 14:38

«Готова к противоборству»: политолог об отказе России от моратория по РСМД

Политолог Перенджиев: у России есть вооружение мощнее «Орешника»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия обладает вооружением, которое превосходит ракетный комплекс «Орешник» по мощности, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев, комментируя отмену моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, на это намекал президент России Владимир Путин, когда давал интервью с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

По характеристикам наших ракет, в данном случае «Орешника», мы уже превосходим все иностранные комплексы. Путин в интервью вместе с Лукашенко сказал, что создано оружие, которое не имеет аналогов в мире. И я думаю, что речь идет уже не только об «Орешнике». Были заявления, что есть «Осина» — это еще более мощная разработка. Утверждают, что есть что-то еще, что пока не раскрывается. Скорее всего, Россия входит в противоборство ракет средней и меньшей дальности. Речь идет о том, что страна готова к этому противоборству, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что у России, судя по всему, есть комплексы, превосходящие западные аналоги. По словам политолога, Москва готова показать силу и возможность нанести ответные удары в случае атаки.

Ранее МИД РФ объявил о прекращении действия добровольных ограничений по РСМД, сославшись на угрозы безопасности страны. В ведомстве отметили, что западные страны своими действиями создали предпосылки для такого решения.

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