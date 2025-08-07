В США назвали ключевой элемент урегулирования конфликта на Украине

Вашингтон лучше понимает позицию Москвы по условиям завершения конфликта на Украине после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Он подчеркнул особую важность территориального вопроса в возможном урегулировании.
Конкретные сроки (завершения) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению конфликта, — сказал Рубио.
По словам госсекретаря, США ожидают уступок как от России, так и от Украины в территориальном вопросе, который рассматривается как ключевой элемент будущего мирного соглашения. При этом Рубио не уточнил, какие именно компромиссы обсуждаются сторонами.
Визит Уиткоффа в российскую столицу, где он встречался с президентом Владимиром Путиным, стал важным шагом в прояснении позиций сторон. Администрация США продолжает подчеркивать необходимость дипломатического решения кризиса.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.