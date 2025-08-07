В США назвали ключевой элемент урегулирования конфликта на Украине Рубио назвал вопрос территорий ключевым элементом решения конфликта на Украине

Вашингтон лучше понимает позицию Москвы по условиям завершения конфликта на Украине после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Он подчеркнул особую важность территориального вопроса в возможном урегулировании.

Конкретные сроки (завершения) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению конфликта, — сказал Рубио.

По словам госсекретаря, США ожидают уступок как от России, так и от Украины в территориальном вопросе, который рассматривается как ключевой элемент будущего мирного соглашения. При этом Рубио не уточнил, какие именно компромиссы обсуждаются сторонами.

Визит Уиткоффа в российскую столицу, где он встречался с президентом Владимиром Путиным, стал важным шагом в прояснении позиций сторон. Администрация США продолжает подчеркивать необходимость дипломатического решения кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.