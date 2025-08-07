Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 августа

Российские военные в ночь на 7 августа отразили атаку Вооруженных сил Украины на север Ростовской области, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению подверглись Чертковский и Миллеровский районы.

Глава региона не сообщил, какими силами, артиллерией или беспилотными летательными аппаратами велась атака. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев проинформировал, что 7 августа ранним утром в Новороссийске прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны отражала атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Минобороны РФ данное сообщение пока не комментировало.

SHOT указал, что взрывы разбудили местных жителей около четырех утра. Кроме того, по информации канала, в Новороссийске сработала тревожная сирена.

Telegram-канал Mash сообщил о налете беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область. По данным канала, в небе над регионом раздалось минимум восемь взрывов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как передает Mash, неспокойно в Красноармейском районе. Авторы канала отметили, что там несколько минут назад включились сирены и начались проблемы с электричеством.

В Белгородской области пострадали четыре подростка при детонации дрона ВСУ в поселке Октябрьский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, парень и три девушки получили баротравмы.

«В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков. 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы», — написал Гладков.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 6 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате инцидента в хуторе Золотаревка повреждена линия электропередачи.

Без электроэнергии остались около 200 местных жителей. Проблема задела 87 домов, расположенных в населенном пункте.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Брянска информировал, что ранним утром на город был совершен массированный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, до сих пор идет интенсивная работа систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Источник SHOT указал, что слышно было более 10 мощных взрывов, несколько дронов удалось сбить. По сведениям канала, в одном из районов города образовался столб густого черного дыма после падения обломков БПЛА.

Читайте также:

Годовщина вторжения в Курскую область: трагедия Суджи, преступления ВСУ

Секретное оружие России, наступление ВС РФ под Харьковом: что будет дальше

Тысяча пленных, захват британцев: ситуация на фронтах СВО вечером 6 августа