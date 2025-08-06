Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 21:24

Четверо детей пострадали при взрыве дрона ВСУ

Гладков: четыре подростка пострадали при детонации дрона ВСУ под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области пострадали четыре подростка при детонации дрона ВСУ в поселке Октябрьский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, парень и три девушки получили баротравмы.

В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков. 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что бригада скорой помощи помогла пострадавшим на месте происшествия, после чего они отказались от госпитализации. Родителям потерпевших уже сообщили о случившемся и о состоянии их детей.

Ранее украинские войска атаковали Алешки в Херсонской области. Во время атаки на город была ранена мирная жительница. Как отметил губернатор Владимир Сальдо, противник также ударил по операционному отделению больницы. Никто из пациентов и персонала не пострадал.

До этого стало известно, что почти 200 человек остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки украинских БПЛА в Ростовской области. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в хуторе Золотаревка.

