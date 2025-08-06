Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:16

ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области

Сальдо сообщил об атаке ВСУ на приемное отделение Алешкинской ЦРБ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины беспилотником атаковали операционное отделение больницы в Алешках Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. При обстреле города получила ранения мирная жительница.

Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12:30 мск удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна. Жертв и пострадавших нет, — написал Сальдо.

Ранее экстренные службы региона сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки 72 раза атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Обстрелам подверглись Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Алешки, Раденск. Также под удар попали населенные пункты Каховка и Новая Каховка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Операцию пытались осуществить на четырех катерах в ночь на 28 июля, но противник в итоге понес большие потери.

Херсонская область
атаки ВСУ
Владимир Сальдо
дроны
беспилотники
БПЛА
