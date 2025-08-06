ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области Сальдо сообщил об атаке ВСУ на приемное отделение Алешкинской ЦРБ

Вооруженные силы Украины беспилотником атаковали операционное отделение больницы в Алешках Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. При обстреле города получила ранения мирная жительница.

Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12:30 мск удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна. Жертв и пострадавших нет, — написал Сальдо.

Ранее экстренные службы региона сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки 72 раза атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Обстрелам подверглись Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Алешки, Раденск. Также под удар попали населенные пункты Каховка и Новая Каховка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Операцию пытались осуществить на четырех катерах в ночь на 28 июля, но противник в итоге понес большие потери.