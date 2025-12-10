Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 13:57

Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой

Диетолог Денисенко: употребление рыбы позволит укрепить суставы в зимний период

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой, когда суставы становятся уязвимее, следует включать в рацион рыбу, мясо, яичные белки, квашеную капусту и красный перец, заявила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Она также посоветовала есть ягоды и фрукты, в том числе яблоки, черную смородину, облепиху, клубнику, чернику и вишню.

Уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом — следствие «старения» коллагена в составе соединительных тканей. Но «омолодить» его помогут некоторые продукты, содержащие полезные вещества — витамины и микроэлементы, — отметила Денисенко.

При выборе рыбы лучше отдавать предпочтение минтаю, судаку и горбуше. А из видов мяса полезнее всего для суставов курица и индейка. Врач также призвала добавить в зимний рацион морепродукты, ламинарию и шиповник.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что трегалоза, архат и топинамбур станут полезными заменителями сахара. При этом перед их употреблением лучше ознакомиться с противопоказаниями.

здоровье
врачи
рацион
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Барнаула наблюдали в небе редкое атмосферное явление
Около 10 машин заблокировали трассу в российском регионе из-за гололеда
США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев
Врач отреагировал на призыв ввести удаленку из-за гонконгского гриппа
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.