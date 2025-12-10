Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой

Зимой, когда суставы становятся уязвимее, следует включать в рацион рыбу, мясо, яичные белки, квашеную капусту и красный перец, заявила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Она также посоветовала есть ягоды и фрукты, в том числе яблоки, черную смородину, облепиху, клубнику, чернику и вишню.

Уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом — следствие «старения» коллагена в составе соединительных тканей. Но «омолодить» его помогут некоторые продукты, содержащие полезные вещества — витамины и микроэлементы, — отметила Денисенко.

При выборе рыбы лучше отдавать предпочтение минтаю, судаку и горбуше. А из видов мяса полезнее всего для суставов курица и индейка. Врач также призвала добавить в зимний рацион морепродукты, ламинарию и шиповник.

