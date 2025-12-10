Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:41

Стивен Сигал раскритиковал американский кинематограф из-за «плохих русских»

Актер Сигал: в кинематографе США для образа плохих парней часто берут русских

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сценарист, режиссер, продюсер и актер Стивен Сигал выразил надежду, что кинематограф в США в будущем будет более объективным. Проблема американских фильмов кроется в том, что русских и арабов часто берут для образа плохих парней, заявил артист в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Да, американские кинематографисты являются во многом законодателями моды, и многие страны пытаются повторить американский опыт и традиции. <…> В Америке проблема заключается в том, что есть определенные установки. Например, «плохие парни» — это русские либо арабы. Мне хочется, чтобы в фильмах показывали народы более объективно, ближе к реальной жизни, — сказал Сигал.

По его словам, замечательные режиссеры и кинематографисты есть в России. С ними необходимо обмениваться опытом и сотрудничать. Происходит смена поколений, появляется много независимых режиссеров, российский кинематограф продолжит развиваться, подчеркнул Сигал.

Ранее актер заявил, что хочет вернуться в киноиндустрию. Он сообщил о желании сняться именно в российском фильме. 73-летний артист добавил, что уже запланировал предварительные шаги в этом направлении, но делиться подробностями пока не стал.

