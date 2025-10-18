Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:10

Стивен Сигал выступил с неожиданным заявлением о своей карьере

Актер Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском фильме

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский актер Стивен Сигал заявил, что хочет вернуться в киноиндустрию. При этом он сообщил о желании сняться в российском фильме, передает ТАСС. 73-летний артист добавил, что уже запланировал предварительные шаги в этом направлении, но пока не будет делиться подробностями.

Да, я бы хотел сделать и то, и другое, — ответил Сигал на соответствующий вопрос журналистов.

Стивен Сигал снялся в фильмах «Сквозные ранения», «Захват», «Над законом», «В смертельной опасности», «В осаде», «Приказано уничтожить», «Патриот» и др. Актер получил российское гражданство в 2016 году. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее стало известно, что Сигал, являющийся специальным представителем МИД России по гуманитарным связям между Россией и США, был включен в список участников пленарного заседания Восточного экономического форума. Для него было зарезервировано место в первом ряду левого сектора. Непосредственно напротив этого места расположена трибуна, с которой выступил Путин.

