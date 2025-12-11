Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:55

Фильм об СВО, гражданство России, слова о Путине: как живет Стивен Сигал

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что в течение двух месяцев представит мировой публике свой документальный фильм об СВО. Что о нем известно, как проходили съемки, что Сигал говорил о Донбассе, как он получил гражданство России?

Почему Сигал решил снять фильм об СВО

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с помощью киноленты Сигал надеется «изменить взгляд на войну». По его мнению, после визита в республику актер понял, что «мир не знает правду» о конфликте, так как большинство тех, кто рассказывает о нем, не были на местах военных действий.

Год назад Сигал рассказал, что в фильме он опровергает тезисы Запада о якобы злонамеренном и необоснованном «вторжении» России на Украину. При этом он признался, что из-за его позиции от него отвернулись многие друзья.

«Теперь для меня очевидно: все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел, дал людям понять, что я чувствую. <...> Мне больно об этом говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать», — сообщил Сигал.

По его словам, работа над фильмом еще продолжается.

«Надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм „Во имя справедливости“. Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть — восемь недель», — уточнил Сигал.

В размещенном на портале «Смотрим.ру» фильме голливудский актер признался, что, «если понадобится», он умрет за президента России Владимира Путина. Также Сигал заявил, что готов принять участие в боевых действиях.

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться», — сказал артист.

Сообщалось, что Сигал посещал в ДНР разрушенный изолятор в Еленовке, пообщался с украинскими военнопленными, членами нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Сигал получил гражданство РФ

Сигал стал гражданином РФ в ноябре 2016 года, соответствующий указ подписал Путин. Известно, что у Сигала имеются российские корни — его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, он перебрался в США в первой половине XX века.

В 2018 году звезду Голливуда назначили спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. Также Путин наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сказал артист.

По словам Сигала, он гордится тем, что является россиянином: «Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну».

В декабре на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» актер отметил, что главными достоинствами русских являются их сплоченность и готовность помогать друг другу.

«Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил Сигал.

В октябре 73-летний артист также выразил желание сняться в российском фильме. Позже кинопродюсер Стивен Мао сообщил, что три совместных российско-американских фильма с участием Сигала планируют запустить в производство в 2026 году.

