11 декабря 2025 в 16:14

Сигал посетил Новосибирск и получил подарок

Ротенберг подарил Стивену Сигалу клюшку

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Перед стартом Кубка Первого канала в Новосибирске главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг встретился с голливудским актером Стивеном Сигалом и подарил хоккейную клюшку, передает Sport24. Визит звезды кино в Новосибирск стал для него первым.

Во время предновогоднего ужина Ротенберг и Сигал обсудили развитие спорта и культуры. Главный тренер сборной «Россия 25» пригласил артиста на матчи большого хоккейного фестиваля в Новосибирске, подчеркнув яркую атмосферу российских турниров. Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря.

Немногим ранее во время посещения Новосибирска Сигал выразил надежду, что кинематограф в США в будущем будет более объективным. Проблема американских фильмов кроется в том, что русских и арабов часто берут для образа плохих парней. Происходит смена поколений, появляется много независимых режиссеров, российский кинематограф продолжит развиваться, подчеркнул Сигал.

До этого актер также признался, что испытывает гордость от того, что является русским. Он отметил, что главными достоинствами граждан РФ являются их сплоченность и готовность помогать друг другу.

