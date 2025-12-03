Голливудский актер заявил, что горд быть русским Стивен Сигал рассказал, что гордится быть русским

Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что испытывает гордость от того, что является русским. Как передает ТАСС, американский артист выступил на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия» и отметил, что главными достоинствами граждан РФ являются их сплоченность и готовность помогать друг другу.

Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен, — сказал артист.

Ранее кинопродюсер Стивен Мао говорил, что три совместных фильма с участием Сигала планируют снять в 2026 году при участии России и США. Он отметил, что в рамках одного из проектов съемки пройдут в пяти различных российских регионах, включая Алтай. Продюсер выразил уверенность в успешном начале производства.

До этого шоумен Стас Барецкий в интервью NEWS.ru заявлял, что Сигалу могут предложить роль в российской адаптации фильма «Терминатор». По его словам, актер сыграет персонажа, который будет противостоять знаменитому киборгу. Барецкий также сообщил, что сам планирует исполнить роль Терминатора.