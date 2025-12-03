Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Голливудский актер заявил, что горд быть русским

Стивен Сигал рассказал, что гордится быть русским

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что испытывает гордость от того, что является русским. Как передает ТАСС, американский артист выступил на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия» и отметил, что главными достоинствами граждан РФ являются их сплоченность и готовность помогать друг другу.

Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен, — сказал артист.

Ранее кинопродюсер Стивен Мао говорил, что три совместных фильма с участием Сигала планируют снять в 2026 году при участии России и США. Он отметил, что в рамках одного из проектов съемки пройдут в пяти различных российских регионах, включая Алтай. Продюсер выразил уверенность в успешном начале производства.

До этого шоумен Стас Барецкий в интервью NEWS.ru заявлял, что Сигалу могут предложить роль в российской адаптации фильма «Терминатор». По его словам, актер сыграет персонажа, который будет противостоять знаменитому киборгу. Барецкий также сообщил, что сам планирует исполнить роль Терминатора.

